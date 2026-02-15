Parma Circati ammonito nella gara contro il Verona | salterà il match contro il Milan

Alessandro Circati, difensore del Parma, ha ricevuto un cartellino giallo durante la partita contro il Verona, a causa di un fallo commesso al 70’ minuto. La sua sanzione lo porta a saltare la prossima partita contro il Milan, dato che era già diffidato. Il giocatore è stato coinvolto in un contrasto con un avversario che ha attirato l’attenzione dell’arbitro.

Mentre aspettiamo di giocare il recupero contro il Como, in programma mercoledì sera alle ore 20:45, si stanno giocando le ultime partite legate alla 25esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Questo pomeriggio è andata in scena Parma-Verona e, al 41 esimo minuto del primo tempo, il giovane difensore classe 2003 Alessandro Circati, è stato ammonito dall'arbitro Pairetto. Il numero 39, che era diffidato, salterà quindi il match contro il Milan di Allegri in programma domenica prossima alle ore 18:00. Attualmente la classifica vede l'Inter al primo posto con 61 punti, fresca di vittoria (molto ma molto discussa a causa dell'episodio Kalulu-Bastoni) nel derby d'Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Cagliari dovrà fare a meno di Michael Folorunsho nel prossimo match contro il Milan, dopo l’intervento chirurgico al collaterale mediale destro.

