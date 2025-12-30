Consiglio comunale senza maggioranza Il sindaco non ci sta e punisce Fratelli d' Italia

Il recente Consiglio comunale mette in evidenza la difficoltà della maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli, evidenziando una situazione di instabilità politica. La mancanza di una maggioranza stabile si riflette nei numeri e nelle dinamiche interne, mentre il sindaco ha adottato una posizione di contrasto nei confronti di Fratelli d’Italia. Questa situazione evidenzia le sfide e le tensioni che caratterizzano il panorama politico locale attuale.

"Bilancio, la maggioranza evita il confronto" - La seduta di lunedì sera del consiglio comunale di Cento ha riguardato principalmente la discussione e l’approvazione del bilancio ... msn.com

La lunga notte del Consiglio comunale di Imperia: approvato il bilancio di previsione, la maggioranza abbandona l’aula per la seconda volta consecutiva - Il Consiglio comunale di I mperia si è protratto fino a notte fonda, concludendosi poco prima delle 4 di notte con l’approvazione a maggioranza del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028. rivieratime.news

Nel 2025 il Consiglio comunale è stato convocato 31 volte, tre in più dell’anno prima, ma più di un terzo dei lavori è stato monopolizzato dalla cabinovia, peraltro senza produrre alcun risultato. La variante “Accesso Nord” per il tratto di risalita sul Bovedo ha im - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.