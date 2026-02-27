Il Consiglio Comunale si è riunito il 26 febbraio 2026 per discutere diverse pratiche legate alla rigenerazione urbana. Durante l’assemblea sono stati affrontati vari punti all’ordine del giorno, con approfondimenti su progetti e procedure in corso. La sessione ha visto la partecipazione dei rappresentanti comunali e degli esperti coinvolti nelle varie iniziative. Le discussioni sono proseguite fino alla conclusione dei lavori.

Arezo, 27 febbraio 2026 – Rigenerazione urbana protagonista con il cosiddetto Terzo Luogo, l’ex scalo merci in fondo a viale Piero della Francesca che attualmente costituisce una barriera tra centro storico e l’area oltre i binari ferroviari, colle del Piontapolo universitarioSaione. “Il Terzo Luogo – ha sottolineato l’assessore Francesca Lucherini – viene dunque concepito sia come spazio di socializzazione a 360 gradi sia come cerniera urbanistica della città”. Dopo l’adozione dello scorso settembre, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto con 14 voti favorevoli, un contrario e un astenuto, unitamente alla ratifica dell’accordo di pianificazione intervenuto tra Regione Toscana, Provincia e Comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio Comunale 26 febbraio 2026: le pratiche

Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Via libera al “Terzo Luogo”Seduta intensa quella del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026, con numerose interrogazioni su mobilità, manutenzioni, patrimonio e servizi ai...

PagoPA e scuole, il 26 febbraio la seconda edizione del webinar MIM sulle buone pratiche. NotaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato, con una nota rivolta ai dirigenti scolastici, la seconda edizione del webinar “Buone...

Consiglio n 6 del 12 febbraio 2026 - primo appello

Temi più discussi: Consiglio comunale del 26 febbraio 2026; Convocazione Consiglio Comunale – 26 febbraio 2026; Seduta del Consiglio comunale giovedì 26 febbraio 2026 ore 17.30 / Notizie / Novità / Homepage; Convocazione Consiglio Comunale 25 - 26 febbraio 2026.

Rifiuti, confronto acceso in Consiglio comunale. Magi: Ascolto dei cittadini. Ferretti: Ci sono disservizi da risolvereLa riorganizzazione della raccolta rifiuti finisce al centro del dibattito in Consiglio comunale. Durante la seduta di oggi, giovedì 26 febbraio, l’assessore all’ambiente Barbara Magi ha risposto all’ ... radiosienatv.it

Convocato Consiglio comunale urgente a Cerignola il 26 febbraioQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it

Pedaggio sulla Milano-Meda: il sindaco Galimberti difende i pendolari in Consiglio Comunale - facebook.com facebook

Torna il Consiglio Comunale di #Foggia, non è certo che in aula tornino i consiglieri x.com