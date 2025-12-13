Consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli

La comunità di Altopascio ha premiato gli studenti più meritevoli della scuola media

Saranno i cittadini del futuro, studenti modello nel presente. Anche quest’anno la comunità scolastica di Altopascio ha celebrato i risultati degli studenti della scuola media "G. Ungaretti", che hanno concluso l’esame di terza 2024-2025, superato con pieni voti, distinguendosi per impegno, costanza e ottimi risultati. L’amministrazione comunale ha voluto così premiare i 27 ragazzi che si sono diplomati con 9 e 10 e lode. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco Sara D’Ambrosio e dell’assessore alla scuola Valentina Bernardini. Sono stati promossi con 10 e lode: Aurora Del Bono, Giada Perfetto, Francesco Petrone, Cristina Mastrullo, Flavia Salti, Giulia Salti, Andrea Saudino, Gabriel Dumani, Claudia Gori, Evìta Ianiro, Fabio Lenzi, Francesco Pazzini, Emma Pene. Lanazione.it

