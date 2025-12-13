La comunità di Altopascio ha premiato gli studenti più meritevoli della scuola media

Saranno i cittadini del futuro, studenti modello nel presente. Anche quest’anno la comunità scolastica di Altopascio ha celebrato i risultati degli studenti della scuola media "G. Ungaretti", che hanno concluso l’esame di terza 2024-2025, superato con pieni voti, distinguendosi per impegno, costanza e ottimi risultati. L’amministrazione comunale ha voluto così premiare i 27 ragazzi che si sono diplomati con 9 e 10 e lode. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco Sara D’Ambrosio e dell’assessore alla scuola Valentina Bernardini. Sono stati promossi con 10 e lode: Aurora Del Bono, Giada Perfetto, Francesco Petrone, Cristina Mastrullo, Flavia Salti, Giulia Salti, Andrea Saudino, Gabriel Dumani, Claudia Gori, Evìta Ianiro, Fabio Lenzi, Francesco Pazzini, Emma Pene. Lanazione.it

Consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli - Anche quest’anno la comunità scolastica di Altopascio ha celebrato i ... lanazione.it