Confindustria a febbraio migliorano le aspettative | il 50% delle imprese prevede più produzione

A febbraio, le grandi imprese associate a Confindustria segnalano un aumento dell’attività produttiva, con il 50% delle aziende che prevede un incremento della produzione. I dati mostrano un miglioramento rispetto ai mesi precedenti, indicando un trend positivo nel settore industriale. La relazione tra le imprese e l’organizzazione conferma un miglioramento delle aspettative nel breve termine.

Imprenditoria femminile nel Sannio, una mappa. La coordinatrice del progetto: I nostri obiettivi Oltre 200 persone alla Canottieri per la festa dell’atletica campana. Presentato il libro di Rino Manzo Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti A febbraio le grandi imprese associate a Confindustria segnalano un rafforzamento dell’attività produttiva. È quanto emerge dall’indagine rapida sulla produzione industriale, che registra “un miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente”. Il 50,3% delle aziende intervistate prevede un aumento della produzione, moderato o rilevante, mentre il 38,8% si attende una sostanziale stabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Csc: a gennaio migliorano le aspettative delle grandi impreseL’attesa complessiva è di un andamento della produzione industriale stabile: l’indagine rapida di gennaio effettuata dal Centro studi Confindustria...

Confindustria, segnali di ripresa: oltre un terzo delle grandi imprese prevede una crescita produttivaL’indagine rapida sulla produzione industriale presso le grandi imprese industriali associate a Confindustria “mostra, nella rilevazione di gennaio...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Congiuntura Flash febbraio, inizio 2026 in rallentamento. Pesano export e consumi deboli; Confindustria: inizio 2026 in peggioramento. Costi elevati, energia cara, dollaro debole e dazi frenano l’export, mentre consumi in calo limitano la manifattura; Ripresa e consumi ecco lo scenario fotografato dai ricercatori di Confindustria; Confindustria, Genova nonostante tutto: export in tenuta, manifattura in ripresa e servizi ancora in crescita nel secondo semestre 2025 -.

Confindustria, allarme manifattura: auto e moda in crisi profonda, l'alimentare salva il Made in ItalyIl Centro Studi Confindustria fotografa un’economia a due velocità: servizi e investimenti Pnrr sostengono il PIL, mentre l'export e i consumi zavorrano ... affaritaliani.it

Confindustria, i dazi e l’export zavorrano l’industria italiana: Il dollaro è troppo deboleNella congiuntura flash di febbraio la fragile ripresa del settore, tra crisi internazionali e shock commerciali: bene farmaceutica e alimentare, male auto e ... repubblica.it

Data Center: #innovazione, competitività e #sostenibilità evento promosso da #Confindustria #Udine - Commissione energia e Gruppo telecomunicazione e informatica oggi, 26 febbraio ore 10.00 Tore di Santa Maria via @messveneto x.com

Venerdì 20 febbraio l’Auditorium della Tecnica di Confindustria ha ospitato l’evento “Cyber e AI”, dedicato al futuro della sicurezza digitale, con oltre 800 studenti ITS Academy provenienti da tutta Italia e impegnati in percorsi di alta specializzazione in cyberse - facebook.com facebook