Csc | a gennaio migliorano le aspettative delle grandi imprese

A gennaio le grandi imprese italiane sono più ottimiste. Secondo l’indagine del Centro studi Confindustria, le aspettative sono migliorate rispetto ai mesi scorsi. La produzione industriale si mantiene stabile, senza segnali di crisi o cali improvvisi. Le aziende sembrano più fiduciose e puntano a un inizio d’anno meno complicato del previsto.

L'attesa complessiva è di un andamento della produzione industriale stabile: l'indagine rapida di gennaio effettuata dal Centro studi Confindustria presso le grandi imprese associate mostra un miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Oltre la metà delle imprese, il 54,5%, prevede una produzione invariata, mentre più di un terzo, il 35%, si attende un aumento. Resta contenuta, al 10,5%, la quota di chi segnala un calo moderato rilevante. Se si guarda la dinamica trimestrale, nel quarto trimestre 2025, quasi un quarto degli intervistati, il 24,2%, si attendeva una contrazione dell'attività, a fronte di una quota, pari al 45,5%, che prevedeva una produzione stabile e del 30,3% che anticipava un aumento.

