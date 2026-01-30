Confindustria segnali di ripresa | oltre un terzo delle grandi imprese prevede una crescita produttiva
Le grandi imprese italiane iniziano a vedere segnali di miglioramento. Secondo un’indagine di gennaio, più di un terzo di queste aziende si aspetta di aumentare la produzione nei prossimi mesi. La fiducia cresce rispetto a dicembre e sembra indicare una ripresa economica che potrebbe coinvolgere anche altri settori.
L’indagine rapida sulla produzione industriale presso le grandi imprese industriali associate a Confindustria “mostra, nella rilevazione di gennaio un miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente”. L’analisi del centro studi di via dell’Astronomia indica che “oltre la metà delle imprese prevede una produzione invariata (54,5%), mentre più di un terzo si attende un aumento (35,0%); resta contenuta la quota di chi segnala un calo moderato o rilevante (10,5%)”. Nel quarto trimestre 2025 quasi un quarto degli intervistati (24,2%) si attendeva una contrazione, il 45,5% prevedeva una produzione stabile, il 30,3% prevedeva un aumento.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Confindustria Ripresa
Imprese e finanza: Camilli (Confindustria) "Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese"
Angelo Camilli di Confindustria dice che avere Cdp al fianco è una scelta strategica.
Il manifatturiero spera. Piccoli segnali di ripresa : "Produzione in crescita"
Ultime notizie su Confindustria Ripresa
Argomenti discussi: Il presidente di Confindustria Mantova: Il 2026 sarà un anno decisivo per gettare le basi della ripresa. Ma ad una condizione: politiche industriali mirate; Confindustria: economia ferma, buoni segnali dagli investimenti; Metalmeccanica pilastro, export in crescita del 30%: il resoconto di Confindustria sui primi 9 mesi del 2025; La metalmeccanica vede la luce in fondo al tunnel: in Fvg ordini in lenta ripresa.
Metalmeccanica pilastro, export in crescita del 30%: il resoconto di Confindustria sui primi 9 mesi del 2025IL REPORT - La metalmeccanica si conferma oggi il vero pilastro del sistema manifatturiero del Friuli Venezia Giulia, un comparto che per dimensioni, occupazione e capacità di ... ilgazzettino.it
Confindustria: economia italiana quasi in stallo, PNRR unico motore di crescitaIl Centro Studi di Confindustria, nell'ultima analisi economica, delinea un quadro di sostanziale debolezza per L’economia italiana ... ilmetropolitano.it
La #metalmeccanica vede la luce in fondo al tunnel Centro Studi #Confindustria #Udine Gli ordini mostrano segnali di lenta #ripresa e le aspettative sono orientate verso un ritorno a una crescita della #produzione nel corso del 2026 La domanda interna rest x.com
Confindustria Vicenza. . Un metodo schematico per non sprecare il budget marketing con contatti commerciali che non rispondono. In questo webinar di VIC digital (brand di IPI srl), Elisa Bego, performance specialist in Marketing Arena e specializzata in azien - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.