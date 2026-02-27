Un evento intitolato ‘Il silenzio imposto’ si terrà prossimamente, affrontando il tema della censura e delle sue evoluzioni. L’associazione promotrice ha deciso di organizzare questa conferenza per esplorare come i mezzi di controllo siano cambiati nel tempo, passando dall’inquisizione agli algoritmi, e quali nuove barriere si siano create nel mondo contemporaneo.

L’associazione Fortitudo Apuana annuncia l’evento ’Il Silenzio imposto: la censura tra inquisizione, algoritmi e nuovi tabù’. Un’iniziativa che mira a riunire studiosi, accademici e artisti per riflettere su come il concetto di censura si sia evoluto da muro eretto dalle istituzioni a sistema di algoritmi e pressione sociale. "In un’epoca che celebra libertà d’espressione totale - spiegano gli organizzatori - i confini di ciò che è dicibile sembrano restringersi. Si tratta del passaggio storico dai metodi tradizionali di controllo alle forme contemporanee di limitazione del pensiero: la cancel culture e l’autocensura dettata dalla paura della gogna digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Temi più discussi: Conferenza 'Il silenzio imposto'. Ecco come cambia la censura

