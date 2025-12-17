Bataclan il grido di libertà dei Dancalia contro il silenzio imposto

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di silenzio e oppressione, i Dancalia lanciano

bataclan il grido di libert224 dei dancalia contro il silenzio imposto

© Atomheartmagazine.com - “Bataclan”, il grido di libertà dei Dancalia contro il silenzio imposto

Nella penombra di una stanza dove la luce resta accesa anche quando tutto il resto sembra spegnersi, prende forma “Bataclan” (Artisti Online), il nuovo e coraggioso brano dei Dancalia. Il brano nasce da una penna che trema, da una cena saltata, da una scadenza che pesa come un ultimatum: è l’immagine di chi continua a scrivere anche quando il mondo vorrebbe vederlo muto. In questo scenario sospeso, la band trasforma una sensazione privata in un atto collettivo di resistenza, dando vita a un pezzo che non chiede il permesso di esistere ma lo rivendica. “Bataclan” affonda le mani nel tema più scomodo possibile: la libertà d’espressione messa sotto tiro. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Leggi anche: Il 25 novembre contro la violenza di genere, il silenzio e la paura: la lunga battaglia delle donne per affermare libertà e dignità

Leggi anche: Giornata contro la violenza sulle donne: un grido di protezione e libertà

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.