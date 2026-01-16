Nella sede di Nyon, si sono svolti i sorteggi dei playoff di Conference League, con la Fiorentina di Paolo Vanoli tra le squadre coinvolte. La formazione viola, reduce da un finale di campionato difficile con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, conoscerà il suo avversario nel prossimo impegno europeo. La fase si presenta importante per definire il percorso nella competizione e valutare le possibilità di qualificazione.

Sorteggiati a Nyon, in Svizzera, gli accoppiamenti per i playoff di Conference League. In campo anche la Fiorentina di Paolo Vanoli, che ha pagato una fase campionato molto negativa soprattutto nella seconda parte con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Giunta al 15esimo posto in classifica, la Viola affronterà i polacchi dello Jagiellonia, che hanno chiuso a pari punti (nove) ma con una differenza reti peggiore. L’andata si giocherà il 19 febbraio allo stadio municipale di Bialystok, mentre il ritorno sarà al Franchi di Firenze dopo una settimana esatta, giovedì 26 febbraio. In caso di passaggio del turno, per Moise Kean e compagni ci sarà il difficile confronto con una fra Strasburgo e Rakow, qualificatesi rispettivamente al primo e al secondo posto della fase campionato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Playoff Conference League, il sorteggio: l’avversaria della Fiorentina

Leggi anche: Conference League 2025/26, il sorteggio dei playoff LIVE: la Fiorentina attende di scoprire chi sarà la sua avversaria

Leggi anche: Conference League 2025/26, il sorteggio dei playoff LIVE: la Fiorentina attende di scoprire chi sarà il suo avversario

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Conference League, come seguire il sorteggio dei playoff su Sky; Contro chi gioca la Fiorentina ai playoff-spareggi di Conference League? Ecco le possibili avversarie della Viola e la data del sorteggio; Europa e Conference League: ecco le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina; Conference League: orario e dove vedere il sorteggio dei playoff.

Le squadre qualificate dopo la League Phase - A Nyon si sorteggiano gli accoppiamenti per la fase playoff della Conference League: anche la Fiorentina aspetta di conoscere la propria avversaria, che affronterà per cercare il passaggio agli ottavi ... sport.sky.it