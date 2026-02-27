Sorteggi Conference League | la Fiorentina sfiderà il Rakow! Ecco tutti gli altri abbinamenti

Durante il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League, è stato deciso che la Fiorentina affronterà il Rakow. La cerimonia si è svolta a Nyon e ha determinato anche gli altri abbinamenti della fase a eliminazione diretta della competizione 202526. Sono stati ufficializzati tutti gli accoppiamenti, senza ulteriori dettagli sui criteri di qualificazione o date delle partite.

