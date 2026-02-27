Oggi si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale della Conference League 202526, con la cerimonia che si è tenuta a Nyon. La Fiorentina conosce ora la sua avversaria, scelta tra le squadre qualificate. Gli incontri sono stati estratti ufficialmente e pubblicati in diretta, determinando così gli accoppiamenti ufficiali per questa fase della competizione.

Lingard verso il Brasile: trattativa avanzata con il Corinthians. L’ex United piace anche in Major League Osimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa Osimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Inter, botta e risposta tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: ecco cosa è successo negli studi di Sky Sport Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa Rinnovo Carnesecchi, l’Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sorteggi Conference League LIVE: scopriamo l’avversaria della Fiorentina agli ottavi di finale

Sorteggi Europa League LIVE: scopriamo le avversarie di Roma e Bologna agli ottavi di finaleOsimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu...

LIVE Europa League, alle 13 i sorteggi degli ottavi. Subito dopo c'è la Conference LeagueStrasburgo vs Fiorentina o Rijeka, Rakow vs Fiorentina o Rijeka, Aek Atene vs Celje o AZ Alkmaar, Sparta Praga vs Celje o AZ Alkmaar, Rayo Vallecano...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Conference League; Sorteggi ottavi Conference League: Chi può affrontare chi, precedenti; Sorteggio ottavi Europa League e Conference: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Sorteggio ottavi di finale, quarti e semifinali UEFA Conference League: dove si svolge, quando e chi vi partecipa?.

Fiorentina sorteggio Conference diretta: gli ottavi di finale e l’avversaria dei viola LIVE>\u0002?f?u0012u0012??Cu0012?|??A?Su0003?u0012??d?9??$?Hfu0012?X?CH???6??tu001d8u0010IH?u0004u0012??J??U?? (?DS???u00043?D?p h$$? fD??P?L??b??f2uV4 corrieredellosport.it

LIVE Europa League, sorteggi degli ottavi, sarà derby Roma-Bologna. Alle 14 la ConferenceGiallorossi contro emiliani, andata al Dall'Ara il 12 marzo, ritorno all'Olimpico il 19. Chi passa trova nei quarti la vincente di Lilla-Aston Villa. Per la Fiorentina una tra Strasburgo e Rakow ... gazzetta.it

Oggi alle 14 il sorteggio di Conference League. Due le possibilità: Strasburgo o Rakow. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno in trasferta il 19. In caso di qualificazione, la #Fiorentina giocherebbe in casa il ritorno dei quarti di finale e di un’eventuale semifinale - facebook.com facebook

Conference League, dove vedere i sorteggi degli ottavi #SkySport #UECL #SkyUECL #Fiorentina x.com