Dopo i sorteggi, è stato ufficializzato il tabellone completo della Conference League 2026, con le gare dagli ottavi fino alla finale. La Fiorentina ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale, superando le fasi precedenti. Ora si conoscono tutte le sfide che si disputeranno nelle prossime settimane e le squadre coinvolte nel torneo.

Con il brivido, ma la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. È l’unica italiana in corsa nell'”ultima” competizione europea. E dopo il sorteggio di Nyon, anche la Conference League ha il suo tabellone definitivo, dagli ottavi alla finale. La Fiorentina affronterà il Rakov: altra sfida in Polonia dunque per la formazione viola. Gli ottavi di finale si giocano tra pochissimo: 12 e 19 marzo 2026. I quarti invece sono previsti nella prima metà di aprile: 9 e 16. Le semifinali si giocheranno il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno). Poi la finale è prevista il 27 maggio: si giocherà a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conference League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

Leggi anche: Champions League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

Leggi anche: Europa League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Sorteggio ottavi di finale, quarti e semifinali UEFA Conference League: dove si svolge, quando e chi vi partecipa?; Il calendario delle partite di Conference League; Fiorentina agli ottavi di Conference League: le possibili avversarie; La Fiorentina soffre ma passa, la Viola é negli ottavi di Conference FOTO.

Europa Conference League 2025/26, ecco il tabellone completo!Ecco il tabellone completo dell'Europa Conference League 2025/26. Il sorteggio decreta il percorso della Fiorentina: si parte con il Rakow. generationsport.it

Fiorentina sorteggio Conference diretta: gli ottavi di finale e l’avversaria dei viola LIVE>\u0002?f?u0012u0012??Cu0012?|??A?Su0003?u0012??d?9??$?Hfu0012?X?CH???6??tu001d8u0010IH?u0004u0012??J??U?? (?DS???u00043?D?p h$$? fD??P?L??b??f2uV4 corrieredellosport.it

Un'altra polacca per i viola in Conference League #SkySport #Fiorentina #UECL #SkyUECL tinyurl.com/SorteggioUECL x.com

Oggi alle 14 il sorteggio di Conference League. Due le possibilità: Strasburgo o Rakow. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno in trasferta il 19. In caso di qualificazione, la #Fiorentina giocherebbe in casa il ritorno dei quarti di finale e di un’eventuale semifinale - facebook.com facebook