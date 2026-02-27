Dopo i sorteggi, è stato pubblicato il tabellone completo dell’Europa League 2026, che comprende gli incontri dagli ottavi fino alla finale. Roma e Bologna sono le due squadre italiane ancora in gara e parteciperanno ai prossimi turni della competizione. La fase a eliminazione diretta si avvicina e i match sono pronti a partire.

Roma e Bologna. L'Europa League è l'unica competizione in cui l'Italia è ancora in corsa con due club. Dopo il sorteggio di Nyon, anche l'Europa League conosce il suo tabellone definitivo. E sarà derby italiano: c'era il 50% di possibilità ed è accaduto. Roma e Bologna si sfideranno quindi agli ottavi di finale. Gli ottavi di finale si giocano a breve: 12 marzo l'andata, una settimana dopo il ritorno. I quarti invece sono previsti nella prima metà di aprile: 9 e 16. Le semifinali si giocheranno il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno). Poi la finale è prevista il 20 maggio: si giocherà allo stadio Vodafone Arena di Istanbul, in Turchia.

© Ilfattoquotidiano.it - Europa League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

