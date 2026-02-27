Europa League 2026 il tabellone completo dopo i sorteggi | dagli ottavi fino alla finale

Da ilfattoquotidiano.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i sorteggi, è stato pubblicato il tabellone completo dell’Europa League 2026, che comprende gli incontri dagli ottavi fino alla finale. Roma e Bologna sono le due squadre italiane ancora in gara e parteciperanno ai prossimi turni della competizione. La fase a eliminazione diretta si avvicina e i match sono pronti a partire.

Roma e Bologna. L’Europa League è l’unica competizione in cui l’Italia è ancora in corsa con due club. Dopo il sorteggio di Nyon, anche l’Europa League conosce il suo tabellone definitivo. E sarà derby italiano: c’era il 50% di possibilità ed è accaduto. Roma e Bologna si sfideranno quindi agli ottavi di finale. Gli ottavi di finale si giocano a breve: 12 marzo l’andata, una settimana dopo il ritorno. I quarti invece sono previsti nella prima metà di aprile: 9 e 16. Le semifinali si giocheranno il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno). Poi la finale è prevista il 20 maggio: si giocherà allo stadio Vodafone Arena di Istanbul, in Turchia. Ogni tanto faccio il guardalinee nei campetti fuori porta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

europa league 2026 il tabellone completo dopo i sorteggi dagli ottavi fino alla finale
© Ilfattoquotidiano.it - Europa League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

Leggi anche: Champions League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del...

Europa League, la gol collection dell'8ª giornata della League Phase

Video Europa League, la gol collection dell'8ª giornata della League Phase

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League: chi può affrontare chi, precedenti; Il tabellone dell'Europa League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi; Sorteggi ottavi Europa League | Squadre, accoppiamenti, data e dove vedere; Ottavi di Europa League, le tre fasi di vendita.

europa league 2026 ilEuropa League sorteggio diretta: Roma e Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVEC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Come seguire il sorteggio su SkyDopo quelli di Champions, alle 13 è tempo del sorteggio degli ottavi di Europa League. Possibile il derby italiano tra Bologna e Roma. Il sorteggio è in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su ... sport.sky.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.