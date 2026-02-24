Confapi Industria il 27 febbraio un convegno sul conto termico 3.0
Il convegno sul “Conto termico 3.0” si svolge venerdì 27 febbraio, perché il settore delle energie rinnovabili cerca nuove soluzioni. L'evento si rivolge a imprenditori e tecnici interessati alle agevolazioni per efficientare gli impianti termici. Verranno presentate le novità del nuovo incentivo e le modalità di accesso. La partecipazione permette di conoscere le opportunità concrete offerte dal credito statale per migliorare l’efficienza energetica.
L'evento si terrà nel Laboratorio aperto dell’ex chiesa del Carmine a Piacenza (in piazza Casali, 10) dalle 8.30 alle 13 È in programma venerdì 27 febbraio il convegno dedicato al tema “Conto termico 3.0". Una grande opportunità per p.a. e territorio” che Confapi Industria Piacenza ha organizzato con l’obiettivo di illustrare le sfide della transizione ecologica a professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni". L'evento si terrà nel Laboratorio aperto dell’ex chiesa del Carmine a Piacenza (in piazza Casali, 10) dalle 8.30 alle 13 e mira a offrire una panoramica tecnica e normativa approfondita sulle nuove procedure e i meccanismi operativi del Conto Termico 3. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Confapi Industria: tenuta per il 2025 ma attesa e selezione degli investimenti per l'anno in corsoConfapi Industria ha confermato la tenuta delle imprese per il 2025, ma si prepara a valutare attentamente gli investimenti in corso quest’anno.
Energia e sostenibilità, il Comune guarda al Conto Termico 3.0Il Comune ha organizzato una riunione della commissione ambiente per analizzare le opportunità offerte dal Conto Termico 3.