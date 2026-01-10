Allarme influenza a Merate | il Pronto soccorso preso d’assalto

A Merate, il Pronto Soccorso si trova attualmente sotto pressione a causa di un aumento dei casi di influenza. Le ambulanze sono in attesa in fila, segno di un afflusso consistente di persone che necessitano di assistenza medica. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente la diffusione dell’influenza e di adottare le misure preventive adeguate per alleviare il carico sui servizi sanitari locali.

Merate (Lecco), 10 gennaio 2026 – Fuori dal P ronto soccorso di Merate le ambulanze sono ferme in fila una dietro l'altra. Dentro non c'è un posto libero: tutti i letti sono occupati e alcuni pazienti restano in barella in corridoio assistiti dai soccorritori in attesa di una sistemazione. I medici non si fermano un istante, destreggiandosi tra visite, esami, referti, priorità, emergenze. Anche gli infermieri non hanno tregua per somministrare terapie, effettuare prelievi ed elettrocardiogrammi, rilevare i parametri. Gli oss corrono da una parte all'altra per accompagnare i pazienti a fare gli esami, accudirli, sistemare le postazioni, rispondere ai campanelli che suonano di continuo.

