La furia dei giornali della destra contro il generale Vannacci e la soluzione per blindare Meloni | cambiare la legge elettorale
La polemica intorno al generale Vannacci non si ferma. I giornali della destra lo attaccano duramente, definendolo
"Utile idiota della sinistra", "come Soumahoro", "cifra umana inesistente", "traditore", "ingrato": l'addio alla Lega del generale Vannacci visto dai giornali della destra.🔗 Leggi su Fanpage.it
Meloni critica le toghe e punta a cambiare la legge elettorale. Lunedì la data del referendum
Giorgia Meloni si concentra su tre temi chiave per la politica italiana: giustizia, sicurezza e legge elettorale.
A che serve cambiare ora la legge elettorale? Meloni e i suoi all’assalto di Costituzione e Mattarella
Vannacci lascia la Lega. A furia di voler scavalcare tutti a destra e diventare il più fascista di tutti, il capitone ha trovato ed è stato inchiappettato, da uno più fascista di lui. Adesso, caro Salvini cosa farai Gli andrai dietro nella gara a chi è più fascista, oppure (c - facebook.com facebook
