La furia dei giornali della destra contro il generale Vannacci e la soluzione per blindare Meloni | cambiare la legge elettorale

La polemica intorno al generale Vannacci non si ferma. I giornali della destra lo attaccano duramente, definendolo

"Utile idiota della sinistra", "come Soumahoro", "cifra umana inesistente", "traditore", "ingrato": l'addio alla Lega del generale Vannacci visto dai giornali della destra.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Meloni critica le toghe e punta a cambiare la legge elettorale. Lunedì la data del referendum

Giorgia Meloni si concentra su tre temi chiave per la politica italiana: giustizia, sicurezza e legge elettorale.

A che serve cambiare ora la legge elettorale? Meloni e i suoi all’assalto di Costituzione e Mattarella

