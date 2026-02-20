Colbordolo fuori dai comuni montani L’appello di Ucchielli ai sindaci

Colbordolo, frazione di Vallefoglia, è sulla linea di confine, quella che divide i comuni montani da quelli di pianura. A seconda dei parametri adottati per l'inclusione dei paesi fra le aree interne, collinari e montane, il borgo patria di Giovanni Santi passa dall'aver diritto al riconoscimento all'esserne escluso. Una questione che dipende da tanti fattori che, a seconda di come si compone il loro insieme, possono portare a cambiare il risultato. E' il caso di Colbordolo: secondo la prima ipotesi presentata dal ministro Roberto Calderoli e contestata da molti Comuni, il borgo nonostante i suoi 300 metri di altezza scarsi sarebbe risultato inserito nell'elenco.