Lo stage che tutti aspettavano | Marcello Sacchetta arriva ad Arezzo

Il 15 febbraio 2026, presso La Maison della Danza ad Arezzo, si terrà uno stage con Marcello Sacchetta, noto per la sua carriera nel mondo della danza. L’evento è rivolto a ballerine junior e di livello intermedio avanzato, offrendo un’opportunità di apprendimento e confronto con un professionista del settore. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire le proprie competenze e vivere un’esperienza formativa di qualità.

Domenica 15 febbraio 2026 presso La Maison della Danza ad incontrare le ballerine sia junior (9-13 anni) che di livello intermedio avanzato (dai 13 anni in su) ci sarà Marcello Sacchetta, per la prima volta ad Arezzo, conosciuto dal grande pubblico per essere uno dei ballerini professionisti del.

