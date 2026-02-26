Oh Arezzo sveglia | anche Marcello s’è buttato!

Arezzo sorprende ancora: inaspettatamente, un noto cittadino annuncia la propria candidatura a sindaco durante un evento pubblico in piazza Guido Monaco. Dopo settimane di speculazioni, la decisione viene comunicata con fermezza, lasciando tutti a riflettere sulle conseguenze di questa scelta. La piazza si riempie di curiosità e discussioni, mentre la città si prepara a seguire da vicino questo nuovo capitolo politico.

Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Via libera al “Terzo Luogo” A Olmo nasce “Allerta Furti”: in poche ore già 165 iscritti. uniti per difendere il paese “E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Colpo di scena in piazza Guido Monaco: Marcello Comanducci dice “O via, si prova!” e si candida a sindaco. L’annuncio? Un video bello secco, in mezzo alla piazza, insieme all’amico di sempre Gianfrancesco Gamurrini. Niente fronzoli, niente palco: solo loro due e tanta voglia di rimescolare le carte. 🔗 Leggi su Lortica.it

