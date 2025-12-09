Lombardi compra il salumificio all’asta

Lombardi ha riacquistato all’asta il suo storico salumificio di Santarcangelo, riportando sotto il controllo della famiglia le mura che hanno dato vita a una tradizione consolidata nel settore. Un'operazione che segna il ripristino di un legame profondo con il territorio e la storia aziendale, rafforzando la presenza nel mercato locale e valorizzando l’eredità del marchio.

I muri dello storico salumificio Lombardi di Santarcangelo ricomprati all’asta dalla stessa famiglia che l’ha fondato. È un cerchio che si chiude. A un anno dalla prima asta indetta dal tribunale di Rimini, e dopo altre andate a vuoto, nell’ultima è arrivata un’unica offerta. Un’offerta presentata proprio da un ramo della famiglia Lombardi. "Siamo felici di aver riacquistato i muri dello stabilimento dove abbiamo l’attività e i terreni adiacenti". Attività che, in tutti questi mesi è sempre andata regolarmente avanti, nonostante lo storico stabilimento in via Trasversale Marecchia e i terreni adiacenti fossero finiti all’asta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it