Scoprire le periferie di Roma ascoltando chi le vive | nasce nel Municipio XIV un podcast che dá voce ai cittadini

Non è facile raccontare le periferie di Roma partendo dalle voci di chi le abita, attraversandone memorie, trasformazioni e immaginari: nel Municipio XIV prende forma un nuovo progetto culturale che utilizza il linguaggio del podcast per esplorare i quartieri, restituendo centralità ai cittadini e alle loro storie. Si tratta di un’iniziativa che mette al centro l’ascolto, la partecipazione e la narrazione condivisa, offrendo uno sguardo inedito sulla città lontano dai percorsi più consueti. LEGGI ANCHE: Cent’anni di arte e città: la Galleria d’Arte Moderna si racconta “Le voci della città”: a Roma un podcast partecipativo che restituisce protagonismo al Municipio XIV. 🔗 Leggi su Funweek.it
