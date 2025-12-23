Scoprire le periferie di Roma ascoltando chi le vive | nasce nel Municipio XIV un podcast che dá voce ai cittadini

Nel Municipio XIV di Roma nasce un podcast dedicato alle periferie, un progetto che mette al centro le voci dei cittadini. Attraverso ascolti autentici, il podcast esplora le trasformazioni, le memorie e le realtà quotidiane dei quartieri, offrendo uno spazio di narrazione e condivisione. Un’iniziativa che mira a valorizzare le storie di chi vive e lavora nelle periferie, contribuendo a una comprensione più approfondita del territorio.

