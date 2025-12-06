A Ferrara c' è chi scommette sul ' primo' | in centro apre il nuovo fast food della pasta fresca
Primi piatti espressi, pasta fatta in casa e una formula veloce pensata per chi studia, lavora e, in generale, per le persone che vivono in centro e che magari vanno di fretta. Il ‘Fusillo Armato’ aprirà prima di Natale in via Mazzini 94. Alla guida c’è Giorgio Muccio, imprenditore di origine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
