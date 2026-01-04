Buste paga meno tasse su straordinari premi e rinnovi | cosa cambia davvero per chi lavora
La prossima Legge di Bilancio introduce modifiche fiscali che influiranno sulla gestione di straordinari, premi e rinnovi nei redditi da lavoro. Più che concentrarsi sulle aliquote Irpef, il cambiamento riguarda il modo in cui il fisco analizzerà queste componenti, con l’obiettivo di rendere più trasparenti e più semplici gli aspetti fiscali legati alla retribuzione. Ecco cosa cambia realmente per i lavoratori.
Dimentichiamoci per un attimo i soliti discorsi complicati sulle aliquote Irpef. La vera novità della prossima Legge di Bilancio sta nel modo in cui il fisco guarderà ad alcuni pezzi. 🔗 Leggi su Leggo.it
