Risse schiamazzi e droga all' interno del locale a Torino sospesa la licenza per due attività

Da virgilio.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, due locali sono stati sospesi dopo essere stati al centro di controlli che hanno portato a sanzioni, denunce e sequestri. Dentro, si sono verificati risse, schiamazzi e si è trovata droga, creando disagio e disturbo alla quiete pubblica. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere fine a questa situazione.

Due sospensioni delle licenze: questo il bilancio delle recenti attività di prevenzione condotte dalla Questura di Torino. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di altrettanti esercizi pubblici situati nei quartieri San Paolo e Barriera di Milano a seguito di numerose segnalazioni e controlli che hanno portato a sanzioni, denunce e sequestri. Sospese licenze per due attività a Torino Il caso di via Dante di Nanni: segnalazioni e sequestri Barriera di Milano: chiusura per 15 giorni Denunce e sanzioni amministrative Sospese licenze per due attività a Torino Il Questore di Torino ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni a un locale di via Dante di Nanni, nel quartiere San Paolo, e per 15 giorni a un bar di via Palestrina, nella zona Barriera di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

risse schiamazzi e droga all interno del locale a torino sospesa la licenza per due attivit224

© Virgilio.it - Risse, schiamazzi e droga all'interno del locale a Torino, sospesa la licenza per due attività

Approfondimenti su Torino Locali

Droga nel locale, risse, musica fino alle 5 di mattina. Sospesa la licenza a un bar di Milano

Telese, sospesa la licenza a un locale dopo risse e disturbi alla quiete

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Locali

Argomenti discussi: Liti violente, schiamazzi, clienti con precedenti: saracinesche abbassate per 15 giorni; Varese, rissa all’alba in via Silvestro Sanvito.

risse schiamazzi e drogaRisse, schiamazzi e droga all'interno del locale a Torino, sospesa la licenza per due attivitàDue locali sospesi a Torino: sanzioni, denunce e sequestri dopo controlli per reati e disturbo alla quiete pubblica. virgilio.it

risse schiamazzi e drogaSchiamazzi, droga e armi: sospese le licenze di due bar a San Paolo e Barriera di MilanoNuove attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Torino. Il Questore ha disposto la sospensione della licenza per due esercizi pubblici, uno nel quartiere San ... torinoggi.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.