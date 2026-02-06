A Torino, due locali sono stati sospesi dopo essere stati al centro di controlli che hanno portato a sanzioni, denunce e sequestri. Dentro, si sono verificati risse, schiamazzi e si è trovata droga, creando disagio e disturbo alla quiete pubblica. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere fine a questa situazione.

Due sospensioni delle licenze: questo il bilancio delle recenti attività di prevenzione condotte dalla Questura di Torino. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di altrettanti esercizi pubblici situati nei quartieri San Paolo e Barriera di Milano a seguito di numerose segnalazioni e controlli che hanno portato a sanzioni, denunce e sequestri. Sospese licenze per due attività a Torino Il caso di via Dante di Nanni: segnalazioni e sequestri Barriera di Milano: chiusura per 15 giorni Denunce e sanzioni amministrative Sospese licenze per due attività a Torino Il Questore di Torino ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni a un locale di via Dante di Nanni, nel quartiere San Paolo, e per 15 giorni a un bar di via Palestrina, nella zona Barriera di Milano.

© Virgilio.it - Risse, schiamazzi e droga all'interno del locale a Torino, sospesa la licenza per due attività

