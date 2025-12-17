Rissa violenta e problemi di ordine pubblico sospesa la licenza di un bar a Porta al Prato

Un episodio di violenza ha scosso Porta al Prato, portando alla sospensione della licenza di un bar in via Ponte alle Mosse. La decisione è stata presa a seguito di problemi di ordine pubblico, evidenziando l'importanza di garantire sicurezza e rispetto nelle zone centrali della città. La misura mira a tutelare cittadini e visitatori, rafforzando l’impegno delle autorità locali nel mantenere la tranquillità pubblica.

È scattata da oggi, mercoledì 17 dicembre, la sospensione della licenza per locale di via Ponte alle Mosse, nella zona di Porta al Prato. Il provvedimento, disposto per 15 giorni dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di.

