Mattarella talismano a Cortina |  Le medaglie sono degli atleti non faccio appropriazione indebita

Il presidente Sergio Mattarella ha assistito alla gara femminile sull'Olympia delle Tofane a Cortina, accompagnato dalla figlia Laura. Durante la competizione, ha commentato con ironia:

DALLA NOSTRA INVIATACORTINA - Lui, il presidente-talismano, il giorno dei miracoli lo aveva visto arrivare. E quando Brignone gli ha detto «eccomi» e si è lasciata abbracciare ai piedi dell’Olimpya delle Tofane, Sergio Mattarella si è preso la sua parte di trionfo: «Complimenti, grandissima! Io ci credevo.». E la Tigre delle nevi, con la storica medaglia d’oro virtualmente già sul collo: «Io non così tanto». Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio lo andava dicendo da giorni che «Mattarella porta fortuna». E lo ha ripetuto anche oggi, quando ha stretto la mano al presidente e alla figlia Laura, arrivati entrambi con la giacca bianca della nazionale per tifare per i colori dell’Italia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il presidente Sergio Mattarella si è goduto il superG femminile a Cortina D’Ampezzo, seduto tra il pubblico.

