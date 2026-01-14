Ripresa lenta per Urban Outfitters | per le Feste vendite incrementate del 9%

Durante le festività natalizie, Urban Outfitters ha registrato un aumento delle vendite del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata sostenuta dall'espansione di marchi come Fp Movement e Nuul, contribuendo a rafforzare la posizione del retailer nel mercato dell'abbigliamento. Questi risultati riflettono l'attenzione dell’azienda alle esigenze dei clienti e l’efficacia delle strategie di vendita adottate nel periodo festivo.

Grazie alla crescita di Fp Movement e di Nuul, il retail di abbigliamento Urban Outfitters ha registrato un incremento delle vendite del 9% nel periodo delle festività nei due mesi terminati il 31 dicembre. Dopo un periodo di crisi, il dato positivo riguarda anche le vendite del segmento retail, che sono aumentate del 7%. Anche le vendite comparabili sono in crescita del 5%, riflettendo un miglioramento a una cifra di entità media sia online che nei negozi fisici. Urban Outfitters, vendite in aumento dopo le Festività. Negli undici mesi scorsi, terminati il 31 dicembre, le vendite totali dell'azienda sono aumentate comunque dell'11%, almeno su base annua.

