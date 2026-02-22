Stando alle ultime indiscrezioni la famiglia reale non si opporrà all’eventuale rimozione dell’ex principe Andrea dalla linea di successione

Il palazzo reale ha confermato che non opporrà la rimozione dell’ex principe Andrea dalla linea di successione. La decisione arriva dopo settimane di discussioni interne, a causa delle accuse rivolte all’ex membro della famiglia reale. Fonti vicine alla monarchia spiegano che si mira a preservare l’immagine pubblica della Corona. La proposta di escludere Andrea dalla successione è stata discussa tra i membri della famiglia e gli uomini di corte.

Come riporta il Guardian, Buckingham Palace non si opporrà ai piani di rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. Diverse fonti interne riferiscono che Re Carlo III non ostacolerà il Parlamento, se questo volesse eliminare del tutto l’ipotesi che l’ex principe Andrea possa mai salire al trono. Nel frattempo, la polizia ha confermato che la perquisizione della sua ex residenza a Windsor proseguirà nel fine settimana. Mountbatten-Windsor, arrestato questa settimana con l’accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico e poi rilasciato, rimane l’ottavo in linea di successione al re. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il Regno Unito valuta la rimozione dell’ex principe Andrea dalla linea di successioneIl governo britannico sta considerando una proposta di legge per eliminare l’ex principe Andrea dalla linea di successione.

Caso Epstein: il governo britannico vuole l'ex principe Andrea fuori dalla linea di successione realeIl governo britannico ha deciso di agire dopo le accuse contro l’ex principe Andrea, coinvolto in uno scandalo che ha fatto scalpore.

