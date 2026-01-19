Lukaku almeno lui è guarito | partirà per Copenaghen

Romelu Lukaku è tornato disponibile e partirà con la squadra per la trasferta di Copenaghen. Il suo rientro rappresenta un elemento importante in vista della partita decisiva per il passaggio del Napoli alla fase successiva della Champions League. La presenza del calciatore belga potrebbe influire sulla strategia della squadra, che si prepara a affrontare una sfida cruciale in Danimarca.

Lukaku sarà tra i convocati per Copenaghen-Napoli gara fondamentale per la permanenza del Napoli in Champions League. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Lukaku c’è, di nuovo in gruppo e pronto alla convocazione per quello che a due partite dalla fine – chiusura contro il Chelsea al Maradona, il 28 gennaio – può essere considerato il crocevia del futuro in Champions: Copenaghen-Napoli. Napoli dimezzato a casa di Hojlund ma con Romelu in panchina pronto a dare il cambio a Rasmus, sfinito e prosciugato da una serie interminabile di 19 partite dal 28 ottobre a Lecce, dopo l’infortunio, subentrando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Matteo Gabbia rimarrà a Milano e non partirà per Riyadh con il resto della squadra. Dopo l'infortunio contro il Sassuolo, il difensore non presenta lesioni al ginocchio, ma il Milan preferisce adottare un approccio prudente. La decisione mira a tutelare la condizione di Gabbia e a evitare rischi inutili.

Rientro Lukaku, saranno necessarie almeno altre due settimane per il recupero della condizione fisica

Romelu Lukaku, dopo mesi di assenza, è tornato a disposizione della squadra. Tuttavia, è previsto che ci vorranno almeno altre due settimane per il completo recupero della condizione fisica e per raggiungere la forma ottimale. Il suo rientro rappresenta un passo importante, ma sarà necessario pazientare ancora prima di vederlo in piena forma in campo.

