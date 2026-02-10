L’Inter si prepara a sfidare la Juventus sabato sera a San Siro. Dopo aver battuto il Sassuolo 5-0 in trasferta, la squadra di Inzaghi si sente più sicura e può contare sul rientro di due giocatori importanti. Chivu potrà festeggiare con i suoi il ritorno in rosa di due big, pronti a dare una mano in vista della partita più difficile della stagione.

La squadra nerazzurra prepara la partitissima di sabato sera a San Siro contro la grande rivale: le ultime da Appiano Gentile Morale a mille in casa Inter dopo il roboante 5-0 esterno al Sassuolo e per il rientro di due big della rosa nerazzurra. Chivu ritrova due senatori del calibro di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu in vista del sempre sentitissimo Derby d’Italia contro la Juventus. Sia il nazionale italiano che il regista turco sono infatti tornati ad allenarsi insieme al resto del gruppo nella seduta di oggi ad Appiano Gentile. Chivu ritrova Barella e Calhanoglu (Ansa) – Calciomercato.it I due centrocampisti ritornano così abili e arruolabili, con Cristian Chivu che li avrà nuovamente a disposizione sabato sera per il big match del ‘Meazza’ contro la formazione dell’ex Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Chivu può esultare: contro la Juve tornano due big

La squadra nerazzurra si prepara al grande appuntamento di San Siro contro la Juventus.

