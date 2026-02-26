Combinata nordica | Johannes Lamparter al comando nel PCR a Bad Mitterndorf

Nel fine settimana si svolge un evento speciale di combinata nordica, con una prima prova che include anche un salto su trampolino di volo. I concorrenti si preparano per questa novità nel circuito di Coppa del Mondo, che promette di regalare emozioni nuove e sfide interessanti. La gara si svolge a Bad Mitterndorf, dove gli atleti si confrontano in un clima di attesa e curiosità.

Appuntamento storico per la Coppa del Mondo di combinata nordica. Per la prima volta, infatti, nel weekend andrà in scena una gara che avrà il segmento di salto su un trampolino di volo. Oggi è andato in scena il Provisional Competition Round, il salto che potrebbe essere preso in considerazione in caso di problemi metereologici nei prossimi giorni. Al comando troviamo il leader di Coppa, l’austriaco Johannes Lamparter, con 217,9 punti, 220,5 metri saltati ed anche il vantaggio del gate abbassato. Inseguono a distacchi limitati dati dal format (quello della Compact Race) il finlandese Ilkka Herola, che con 221 metri ha trovato il salto più lungo di giornata, e l’altro austriaco Thomas Rettenegger. 🔗 Leggi su Oasport.it

