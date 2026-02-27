Colucci Circularity | Nel 2026 la circolarità diventa condizione per competere

Nel 2026, la circolarità sarà considerata un requisito fondamentale per le aziende che vogliono mantenere la loro posizione sul mercato. Questa affermazione è stata fatta da un rappresentante di Circularity, che ha evidenziato come, a partire da quella data, adottare pratiche sostenibili e riciclabili diventerà essenziale per rimanere competitivi. La transizione verso modelli più sostenibili sta accelerando in diversi settori.

(Adnkronos) – "Il 2026 è l'anno in cui la circolarità diventa una condizione strutturale per competere. Non è più un ambito specialistico o reputazionale: entra nei meccanismi economici, finanziari e industriali". Così Camilla Colucci, Ceo di Circularity, Società Benefit che accompagna le imprese nel percorso verso l'integrazione dei principi Esg nel proprio modello di business, ricostruisce con l'Adnkronos trend e tappe di questo 2026 sul fronte dell'economia circolare, individuando sfide e opportunità per il settore. "Tre passaggi sono decisivi – spiega – Il primo è l'entrata in applicazione operativa di norme chiave come il regolamento Ppwr sugli imballaggi, il diritto alla riparazione, l'estensione dell'Ecodesign e il Digital Product Passport previsti dall'Espr (Ecodesign for Sustainable Products Regulation).