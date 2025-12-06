Si può guidare senza la patente nel portafoglio ma solo a una condizione

Tutti gli italiani possono viaggiare con la patente di guida digitale direttamente sul proprio smartphone. Il documento, insieme alla carta d’identità e alla tessera sanitaria, può essere caricato nell’ IT Wallet dell’app IO e utilizzato al posto della versione cartacea o plastificata. La patente digitale ha pieno valore legale e può essere mostrata alle forze dell’ordine in caso di controllo. Come avvengono i controlli su strada. Quando un automobilista viene fermato per un controllo, può esibire la patente digitale tramite l’ app IO. Il libretto di circolazione, invece, deve essere ancora mostrato in formato cartaceo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Si può guidare senza la patente nel portafoglio ma solo a una condizione

