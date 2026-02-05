Papa Leone | sempre più tragica la condizione dei bambini nel mondo

Papa Leone XIV torna a parlare della difficile condizione dei bambini nel mondo. Durante un incontro con il comitato organizzatore di un evento internazionale, il Papa ha detto che la situazione sta peggiorando sempre di più. La discussione si è concentrata sui diritti dei bambini, un tema che Papa Francesco aveva già portato all’attenzione lo scorso anno.

