Papa Leone | sempre più tragica la condizione dei bambini nel mondo

Papa Leone XIV torna a parlare della difficile condizione dei bambini nel mondo. Durante un incontro con il comitato organizzatore di un evento internazionale, il Papa ha detto che la situazione sta peggiorando sempre di più. La discussione si è concentrata sui diritti dei bambini, un tema che Papa Francesco aveva già portato all’attenzione lo scorso anno.

«Sempre più tragica la condizione dei bambini nel mondo». Lo ha detto Papa Leone XIV al comitato organizzatore di un’iniziativa internazionale sui diritti dei bambini, promossa lo scorso anno da Papa Francesco. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Papa Leone denuncia la condizione drammatica dei bambini nel mondo: mancano cure, istruzione e protezione mentre gli impegni globali restano disattesi

