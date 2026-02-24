Sansepolcro | furti con la tecnica della monetina due arresti dei carabinieri

Arezzo, 24 febbraio 2026 – I Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato due persone di origine sudamericana, deferendone una terza in stato di libertà, ritenute responsabili di a lmeno due furti commessi nel territorio umbro, utilizzando la "tecnica della monetina". L'espediente, tanto semplice quanto efficace, è spesso utilizzato da soggetti, i quali, dopo essersi affiancati alle persone, soprattutto anziane, mentre fanno la spesa al supermercato o mentre si trovano in un grande parcheggio, f anno credere alle ignare vittime di aver trovato per terra una o più monete, talvolta facendo anche finta di aiutarle a raccoglierle.