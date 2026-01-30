Maxi colpo in pieno centro | buco dall’ex sede della Polizia locale per razziare la storica oreficeria

Un furto è stato messo a segno nel cuore di Forlì, in pieno centro storico. I ladri hanno forato la parete dell’ex sede della Polizia locale per entrare nell’oreficeria Valpiani, al civico 101 di corso della Repubblica. Il colpo sembra studiato nei minimi dettagli e potrebbe essere andato a buon fine grazie a una pianificazione accurata. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che ora cercano di capire come i malviventi siano riusciti a entrare senza essere visti.

Un colpo presumibilmente studiato a tavolino e andato a segno in pieno centro storico, a Forlì. Nel mirino dei ladri è finita l’orologeria-oreficeria Valpiani, al civico 101 di corso della Repubblica. La banda ha agito nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per i rilievi di legge, i malviventi sono riusciti ad accedere all’interno del punto vendita scavando un foro dall’ex sede della Polizia locale, ora in disuso, alla quale sarebbero entrati passando da via Fronticelli Baldelli. “L'allarme è scattato subito e noi, abitando vicini, siamo arrivati sul posto in dieci minuti - racconta il proprietario dell'orologeria -.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

