Sembravano pepite ma erano solo calcoli renali | l’audace colpo dei soliti ignoti è avvenuto a Pordenone

Il 16 febbraio a Pordenone, dei ladri hanno tentato di rubare pepite di metallo prezioso, ma si sono trovati di fronte a una sorpresa: si trattava in realtà di calcoli renali. I malviventi avevano pensato di portare via oggetti di valore, ma si sono accorti troppo tardi che si trattava di pietre naturali, cadute nel corso di una rissa tra amici e lasciate incustodite nella casa. La scena, apparentemente incredibile, ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Una vicenda che oscilla tra il grottesco e il surreale si è consumata lo scorso 16 febbraio a Pordenone, trasformando un comune furto in abitazione in un aneddoto destinato a restare nella cronaca locale per la sua singolarità. Mentre la città e il territorio circostante riflettono sull’incremento dei reati contro il patrimonio, l’episodio di via Istria offre uno spaccato quasi tragicomico sulla “professionalità” dei malviventi moderni. I fatti hanno avuto luogo nell’appartamento di Giuseppe Ragogna, figura nota nel panorama giornalistico regionale in quanto ex vicedirettore del Messaggero Veneto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

