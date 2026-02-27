Colpisce l' ex convivente lo manda all' ospedale con un taglio all' addome

Durante un litigio avvenuto ieri pomeriggio in una casa, un uomo è stato colpito dall'ex convivente con un fendente all'addome, che lo ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. Le discussioni sono iniziate con urla e sono sfociate in un'aggressione fisica, lasciando l’uomo ferito e ricoverato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una lite, le grida, poi il fendente sferrato al ventre di un uomo, rimasto colpito in casa ieri pomeriggio, durante un alterco sfociato in aggressione da parte dell'ex compagna. Le sirene dell'ambulanza del Pronto soccorso e quelle delle volanti della questura hanno spezzato il silenzio di via.