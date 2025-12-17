Pretende denaro da un ristoratore di Pescara Vecchia e dopo il rifiuto lo colpisce con un coltellino all' addome

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia di Pescara per aver aggredito un ristoratore nella zona di Pescara Vecchia, dopo avergli chiesto denaro e, al rifiuto, colpito con un coltellino all’addome. L’episodio, avvenuto martedì 16 dicembre, ha suscitato grande attenzione. Ora l’uomo dovrà rispondere di lesioni aggravate, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 44 anni martedì 16 dicembre è stato denunciato dalla polizia perché si sarebbe reso responsabile di un episodio di violenza nella zona di Pescara Vecchia la sera prima. Il 44enne ora dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate. In particolare, nella tarda serata di lunedì 15 dicembre.

Chiede con inistenza soldi a un ristoratore e lo colpisce con un coltellino all'addome: denunciato - L'episodio segnalato alla polizia nella tarda serata di lunedì a Pescara. chietitoday.it

