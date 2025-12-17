Chiede con insistenza soldi a un ristoratore e lo colpisce all' addome con un coltellino | denunciato

Un uomo di 44 anni di Chieti è stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito un ristoratore, colpendolo all'addome con un coltellino. La lite per questioni di soldi si è trasformata in un episodio violento, portando l'uomo a finire sotto accusa per lesioni aggravate. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine a una scena che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

Galimberti spiega i narcisisti

Se mi si chiede 1,2, 20 volte non è più curiosità ma insistenza. Anche perché la risposta è sempre quella. Ogni volta. Ennesimo motivo per cui faccio bene a non dare confidenza. La noia e l'insistenza. x.com

L’ubbidienza premia, ma anche l’insistenza! La tua vita cambia quando la tua preghiera cambia. A volte corriamo così tanto che non ci fermiamo nemmeno un minuto a chiederci: “Come sto pregando davvero” Ma è proprio lì, nel silenzio che scegliamo, ch - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.