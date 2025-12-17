Chiede con insistenza soldi a un ristoratore e lo colpisce all' addome con un coltellino | denunciato

Un uomo di 44 anni di Chieti è stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito un ristoratore, colpendolo all'addome con un coltellino. La lite per questioni di soldi si è trasformata in un episodio violento, portando l'uomo a finire sotto accusa per lesioni aggravate. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine a una scena che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

Avrebbe colpito con un coltellino un ristoratore all'addome e, per questo motivo, un 44enne della provincia di Chieti è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di lesioni aggravate, come si legge su IlPescara.L'episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì 15 dicembre a ‘Pescara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

