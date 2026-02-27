Colori e profumi Il Parco Sigurtà inaugura la stagione

Il Parco Sigurtà apre ufficialmente la stagione con una giornata speciale dedicata agli abbonati, anticipando l’apertura al pubblico prevista per il giorno successivo. Situato tra la bassa mantovana e il veronese, questo parco è uno dei più apprezzati e visitati in Europa, grazie ai suoi giardini curati e ai profumi che riempiono l’aria. La nuova stagione porta con sé colori vivaci e atmosfere rinnovate.

Il Parco Sigurtà – tra i giardini più premiati e visitati d’Europa, a Valeggio sul Mincio, tra la bassa mantovana e il veronese –, inaugura la stagione sabato 7 marzo con l’apertura straordinaria riservata agli abbonati il giorno precedente. Durante la stagione vengono organizzati numerosi eventi tematici con protagonista il verde e l’aria aperta. Per il primo giorno della stagione il parco offre ai visitatori la possibilità di scoprire curiosità dell’orto botanico, tra gli arbusti di prunus Pissardi che si tingono delle prime sfumature rosate, i tulipani precoci e i primi profumati narcisi e giacinti, preludio al celebre Festival di Tulipanomania, che in marzo e aprile porterà nel Parco oltre un milione di bulbi in fiore tra tulipani, narcisi e giacinti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Apertura stagionale del Parco Giardino Sigurtà e promozione speciale per la Festa della donnaSabato 7 marzo 2026 riapre al pubblico il Parco Giardino Sigurtà, tra i complessi botanici più noti e apprezzati d’Europa.

