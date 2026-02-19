Apertura stagionale del Parco Giardino Sigurtà e promozione speciale per la Festa della donna

Il Parco Giardino Sigurtà riapre sabato 7 marzo 2026, dopo aver chiuso l’inverno. La riapertura coincide con una promozione speciale dedicata alla Festa della Donna, che permette alle visitatrici di entrare a prezzo ridotto. Il parco, famoso in tutta Europa per i suoi fiori e i prati verdi, offre ai visitatori un’ampia varietà di piante e giardini curati. Questa apertura segna l’inizio di una nuova stagione di passeggiate tra natura e colori vivaci, pronti ad accogliere i visitatori di tutta Italia.

Sabato 7 marzo 2026 riapre al pubblico il Parco Giardino Sigurtà, tra i complessi botanici più noti e apprezzati d’Europa. Con l’avvicinarsi della primavera, il grande parco di Valeggio sul Mincio torna ad accogliere i visitatori in un paesaggio che si rinnova, segnato dalle prime fioriture stagionali e da un equilibrio armonioso tra natura e architettura del verde. I viali si animano dei colori di tulipani, narcisi e giacinti, mentre le essenze ornamentali iniziano a disegnare contrasti cromatici che anticipano la piena stagione primaverile. Le vedute panoramiche, gli alberi secolari e i diciotto specchi d’acqua contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa, in cui il tempo sembra rallentare.🔗 Leggi su Veronasera.it

