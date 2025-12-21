Pedara sequestrata officina meccanica abusiva | denunciato il titolare

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Acireale hanno scoperto e sequestrato un’officina meccanica operante senza autorizzazioni a Pedara. Durante l’intervento sono state denunciate due persone coinvolte. Questa operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare attività illegali nel settore. Pedara, sequestrata officina meccanica abusiva: denunciato il titolare.

I carabinieri della compagnia di Acireale, denunciato due persone e sequestrato un’officina meccanica abusiva a Pedara. Durante un sopralluogo in un cantiere edile di via Dante Alighieri, i militari hanno accertato che un 44enne residente a Viagrande stava realizzando opere edilizie prive senza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Pedara, sequestrata officina meccanica abusiva: denunciato il titolare Leggi anche: Afragola, officina meccanica abusiva sequestrata: denunciato il titolare per ricettazione e riciclaggio Leggi anche: Controlli: sequestrata un’officina meccanica abusiva, una denuncia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Abusivismo a Pedara: i carabinieri sequestrano officina e cantiere - PEDARA (CATANIA) – I carabinieri della compagnia di Acireale hanno denunciato due persone a piede libero e sequestrato un’officina meccanica abusiva. livesicilia.it

A Pedara, ai piedi dell’Etna, una basilica nata da un voto collettivo sfidò la lava e il tempo. La storia di Santa Caterina d’Alessandria. #Catania #CulturaeSpettacoli #Curiosita - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.