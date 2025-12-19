Minaccia di morte e perseguita la ex dopo la fine della relazione 50enne arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato e minacciato di morte l'ex partner. La donna ha subito comportamenti intimidatori persistenti, che hanno portato alla decisione delle autorità di intervenire. L'episodio evidenzia l'importanza di affrontare con fermezza situazioni di stalking e minacce, tutelando la sicurezza e il benessere delle vittime.

© Livornotoday.it - Minaccia di morte e perseguita la ex dopo la fine della relazione, 50enne arrestato Avrebbe tenuto nei confronti della ex numerosi atteggiamenti intimidatori arrivando addirittura a minacciarla di morte. Per questo un 50enne è stato arrestato dai carabinieri dopo l'ultima richiesta di aiuto da parte della donna. Secondo quanto ricostruito, quest'ultima ha chiesto l'intervento.

