Collegiata di Santa Maria Maggiore di Spello | un tesoro del Rinascimento umbro

Nella piccola cittadina di Spello si trova la collegiata di Santa Maria Maggiore, un edificio che rappresenta uno dei principali esempi dell’arte rinascimentale umbra. La chiesa, situata nel centro storico, si distingue per la sua architettura e per gli affreschi che decorano gli interni. Questa struttura religiosa richiama l’attenzione di visitatori e studiosi che desiderano osservare da vicino un patrimonio artistico di grande valore.

Nel borgo umbro di Spello, antica Hispellum romana, si cela uno dei capolavori più straordinari del Rinascimento italiano. La Collegiata di Santa Maria Maggiore custodisce affreschi che hanno attraversato cinque secoli mantenendo intatta la loro forza evocativa, testimonianza di un’epoca in cui l’arte sacra raggiungeva vette di bellezza assoluta. Qui, tra le pietre rosa del Monte Subasio e le stradine medievali, il visitatore viene accolto da un concentrato di spiritualità e maestria artistica che lascia senza respiro. Le radici medievali di un luogo sacro. La collegiata affonda le sue origini sui resti di un precedente tempio pagano dedicato a Giunone e Vesta, riflettendo quel tipico processo di stratificazione culturale che caratterizza molti luoghi di culto italiani. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

