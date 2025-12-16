Visita guidata di Santa Maria alla Fontana | miracoli e rinascimento a Milano
Scopri la Chiesa di Santa Maria alla Fontana, un tesoro rinascimentale nel cuore di Milano. Questa visita guidata svela i suoi tesori nascosti, tra miracoli e storia, offrendo un’esperienza unica lontano dai percorsi turistici più frequentati. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera di un luogo ricco di arte e spiritualità, testimonianza di un passato affascinante.
Nel cuore della città, lontano dai percorsi più battuti, si cela un gioiello rinascimentale che pochi conoscono ma che racchiude un fascino senza tempo: la Chiesa di Santa Maria alla Fontana.Costruita nel 1507 per volere del governatore francese Charles d’Amboise, la chiesa sorse attorno a una. Milanotoday.it
