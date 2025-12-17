Colleferro Si è spento il grande scultore colleferrino Cleto Maggetti I funerali oggi alle 16 nella Chiesa dell’Immacolata

È scomparso ieri a Colleferro il celebre scultore Cleto Maggetti, figura di spicco del panorama artistico locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che lo ricorda con affetto e stima. I funerali si terranno oggi alle 16 nella Chiesa dell’Immacolata, per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel patrimonio culturale della città.

