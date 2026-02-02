maria rita parsi sabato 7 febbraio i funerali nella chiesa di san salvatore in lauro a roma

Sabato 7 febbraio si terranno i funerali di Maria Rita Parsi nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma. La psicoterapeuta, conosciuta in tutto il mondo, è morta all’età di 78 anni. L’evento si svolgerà nel cuore della capitale, dove amici, colleghi e familiari si riuniranno per salutare una figura molto rispettata nel campo della psicologia.

Si terranno sabato 7 febbraio nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma i funerali di Maria Rita Parsi. Psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, docente universitaria e saggista, è morta oggi, 2 febbraio, all’età di 78 anni. La camera ardente sarà allestita giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, sempre nella chiesa di San Salvatore. Maria Rita Parsi, quando e dove i funerali Gli psicologi: "Punto di riferimento imprescindibile" I messaggi di cordoglio dei politici Maria Rita Parsi, quando e dove i funerali I funerali di Maria Rita Parsi saranno celebrati sabato 7 febbraio alle 11 nella chiesa di San Salvatore in Lauro, a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sabato mattina si svolgeranno i funerali di Maria Rita Parsi nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Oggi a Roma è morta Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia e all’estero.

