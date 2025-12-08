Pietro Grasso e gli studenti contro la mafia
Pietro Grasso, già presidente del Senato e già procuratore nazionale antimafia, sarà a Pesaro, martedì 9 dicembre per l’anteprima al Cinema Giometti del film La nostra parte, opera collettiva, realizzata dal liceo Marconi di Pesaro con gli studenti delle scuole superiori provenienti da tutta Italia. Il film è stato ideato e girato a Palermo, nei luoghi simbolo della lotta alla mafia, con il "prezioso sostegno – spiega il professore, tra i coordinatori del progetto, Marco De Carolis – e grazie all’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini". La nostra parte ripercorre i momenti fondamentali della vita, del lavoro e dell’eredità morale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, "restituendo – osserva la prof Paola Fraternale, coordinatrice del progetto – attraverso lo sguardo dei giovani la forza del loro impegno e la responsabilità di proseguire il cammino da loro intrapreso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
